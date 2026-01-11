El presidente Donald Trump instó este sábado a los presos políticos liberados en Venezuela a «nunca olvidar» la intervención estadounidense, advirtiendo que si lo hacen «no será bueno para ellos».

«Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse. ¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos», publicó en Truth Social.

En mensaje previo, afirmó estar haciendo «Venezuela rica y segura de nuevo», expresó «amar al pueblo venezolano» y felicitó a quienes «hacen esto posible».

Medidas económicas y alertas

Trump decretó una «emergencia nacional» para proteger en EE.UU. ingresos por ventas de petróleo venezolano. Ayer ofreció protección a petroleras para invertir 100.000 millones de dólares en el país.

El Departamento de Estado alertó sobre milicias armadas que buscan estadounidenses o pruebas de «apoyo a EE.UU.», instando a sus ciudadanos a salir «inmediatamente» por la situación «fluida».

El jueves, Jorge Rodríguez —presidente del Parlamento y hermano de la mandataria Delcy— anunció excarcelaciones de un «número importante» de venezolanos y extranjeros, sin detalles.

Opositores, familiares, activistas y Foro Penal denuncian liberaciones «a cuentagotas»: 15-22 personas, frente a >800 presos políticos desde la crisis poselectoral de 2024.