Cientos de simpatizantes chavistas se movilizaron este sábado en Caracas y varias regiones de Venezuela para demandar a Estados Unidos la liberación y regreso de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas estadounidenses en medio de ataques con más de cien muertos y 150 heridos.

En el sur de la capital, cerca del Fuerte Tiuna —principal complejo militar y blanco de ataques—, marcharon junto al Fuerte Tiuna. Autoridades locales convocaron a respaldar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, juramentada el lunes por el Parlamento tras orden del Tribunal Supremo.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, pidió actuar «estratégicamente» para «preservar la vida» de la pareja presidencial y su pronto regreso. «Seguiremos movilizados estos siete días en unión nacional, rechazando esa masacre desigual y violenta. Aquí nadie se rinde ni se arrodilla ante imperio», expresó.

Diplomacia en marcha

El viernes, Venezuela anunció un «proceso exploratorio diplomático» con EE.UU. para restablecer misiones diplomáticas. Confirmó la llegada de una delegación del Departamento de Estado a Caracas y el envío de otra a Washington.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, enfatizó que el mensaje a la Administración Trump es claro: «Solo el pueblo organizado de Chávez, Bolívar y Maduro puede gobernar Venezuela». Exigió la «liberación inmediata» de la pareja y calificó los ataques como «la agresión más grave» en la historia del país.

Movilizaciones regionales

Según el PSUV, hubo concentraciones en Monagas, Nueva Esparta y Sucre. La gobernadora de Sucre, Jhoanna Carrillo, afirmó: «No permitiremos que ningún extranjero gobierne la nación».

La marcha coincide con el primer aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato, tras su reelección en julio de 2024, proclamada por un CNE chavista.