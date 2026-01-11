Venezuela respondió que la nueva alerta de Estados Unidos, sobre qué milicias armadas buscan a ciudadanos del país norteamericano o pruebas de «apoyo» a Washington, «se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe».

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano dijo que «la totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo».

Además, la Cancillería aseguró que la nación suramericana «se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad», con «todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad» funcionando «con normalidad».

«Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo», agregó.

El Gobierno de EEUU alertó que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de «apoyo a EEUU», y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan «inmediatamente» del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.