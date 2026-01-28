El Gobierno brasileño autorizó este miércoles el cultivo de cannabis medicinal para que empresas realicen investigaciones científicas.

La medida de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que mantiene la prohibición para el cultivo por parte de individuos, permite variedades de la planta con hasta un 0,3 % de THC, la sustancia responsable por los efectos psicotrópicos.

Anvisa especifica en la resolución que el cultivo deberá ser de «pequeña escala» y «fuera del modelo industrial» y que tiene que llevarse a cabo en un «ambiente controlado».

Las empresas interesadas en recibir una autorización deberán presentar un plan de trabajo y de mitigación de riesgos sanitarios, así como los criterios técnicos del proyecto.

La agencia destacó, entre otros objetivos, la producción de datos y evidencias sobre «la calidad, la seguridad y el uso» de productos con cannabis para informar decisiones regulatorias futuras.

La autorización responde a un pedido del Tribunal Superior de Justicia, la segunda mayor instancia del país, para regular el uso de la planta con fines medicinales y farmacológicos, y está en línea con las demandas de las asociaciones de pacientes.

Uno de los usos más comunes del cannabis medicinal es el tratamiento de los vómitos provocados por la quimioterapia aplicada a enfermos de cáncer.

La Corte Suprema de Brasil descriminalizó el año pasado la posesión de marihuana para uso recreativo.