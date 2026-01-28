La contaminación por microplásticos alcanza todos los rincones de mundo y ahora se ha encontrado en los peces de las costas de las remotas islas del Pacífico, que llega al 75 % de los ejemplares analizados en Fiyi.

Los peces más expuestos son los de arrecifes y los que se alimentan en el fondo marino, según un estudio encabezado por la Universidad del Pacífico Sur (Fiyi) que publica Plos.

La investigación se centró en los países y territorios insulares del Pacífico (PICT), que pueden ser especialmente vulnerables a la contaminación por microplásticos debido a la rápida urbanización y a los limitados sistemas de gestión de residuos y agua. Además, muchas comunidades costeras dependen del pescado para su alimentación, sustento y cultura.

Los investigadores evaluaron la prevalencia de microplásticos en 878 peces costeros de 138 especies capturados por comunidades pesqueras de Fiyi, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, utilizando datos publicados por el Centro Mundial de Información sobre Biodiversidad.

Alrededor de un tercio de los peces contenían, al menos, una partícula de microplástico, pero las tasas de contaminación variaban entre las islas.

Los niveles más elevados se encontraron en Fiyi, donde casi el 75 % de los peces contenían este contaminante, una cifra significativamente superior a la media mundial del 49 %. Aunque la frecuencia de aparición era alta, la cantidad de partículas en cada pez era muy baja.

Esa tasa de contaminación puede deberse a la alta densidad de población, al extenso desarrollo costero y a prácticas de gestión de residuos menos eficaces, según el estudio.

Sin embargo, solo un 5 % de los peces capturados en Vanuatu estaban contaminados con microplásticos.

Aunque cada isla alberga diferentes comunidades de peces, dos especies estaban presentes en las capturas de los cuatro países: el pez emperador (Lethrinus harak) y el pez cabra (Parupeneus barberinus), y ambos mostraron niveles más altos de contaminación por microplásticos en Fiyi que en otras islas.

Los investigadores estudiaron cómo diferentes rasgos ecológicos, como la dieta, la estrategia de alimentación y el hábitat, influían en las tasas de contaminación por microplásticos.

Los peces de arrecife y los de fondo estaban contaminados con mayor frecuencia que los costeros/de laguna y los peces de mar abierto.

Las especies que se alimentan de invertebrados, los peces de fondo y los que utilizan tácticas de emboscada para capturar a sus presas también eran más propensos a contener microplásticos.

Según los autores, comprender cómo los rasgos ecológicos afectan a la probabilidad de que los peces consuman microplásticos podría ayudar a los responsables políticos a identificar los ecosistemas y las comunidades humanas que corren mayor riesgo.

El estudio ofrece “una severa advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas alimentarios”, en palabras de Rufino Varea, de la Universidad del Pacífico Sur y uno de los firmantes del texto.

“Hemos descubierto que los peces asociados a los arrecifes y que se alimentan en el fondo marino, los más accesibles para nuestros pescadores de subsistencia, actúan como depósitos de contaminación sintética, especialmente en Fiyi, donde casi tres cuartas partes de los individuos muestreados contenían microplásticos”, destacó el investigador.

El predominio de las fibras en estas muestras pone en tela de juicio la suposición de que los residuos marinos son únicamente un problema visible de gestión costera. “Indica una infiltración generalizada de contaminantes derivados de textiles y aparejos en la propia dieta de nuestras comunidades», agregó.

Unos datos que “rompen la ilusión de que nuestra lejanía nos ofrece protección y proporcionan la base probatoria que necesitamos para rechazar las soluciones posteriores, como los programas de reciclaje, por insuficientes”, declaró.

En cambio, afirmó, “nos obligan a exigir” un Tratado Mundial sobre los Plásticos que imponga límites estrictos a la producción primaria de plástico y a los aditivos tóxicos, ya que “es la única forma viable de salvaguardar la salud y la seguridad alimentaria de los pueblos del Pacífico».