La Asociación de Deportes Acuáticos del estado Bolívar (ADA Bolívar) anunció que el próximo 14 de marzo se llevará a cabo la quinta edición de la Travesía a Nado Río Orinoco, donde sus imponentes aguas volverán a ser el escenario de al destreza y el coraje deportivo.

Esta edición promete consolidarse como uno de los eventos de alto nivel competitivo garantizando los estándares técnico y de seguridad para los participantes.

El torneo está diseñado para integrar a diferentes generaciones de atletas, desde los más pequeños que inician su camino en las aguas abiertas hasta los nadadores de mayor experiencia.

La categoría Pre-Infantil recorrerá 200 metros, mientras que la Infantil serán dos kilómetros.

Por su parte, la Juvenil y Máster tendrá una exigente ruta de tres kilómetros.

La salida y llegada será en el mismo lugar, el emblemático Playón de Cocuyera, ubicado en el caso histórica de Ciudad Bolívar.