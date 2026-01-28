La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (SSBV) ha alcanzado un hito sin precedentes en su trayectoria al ser nominada por primera vez a los premios Grammy de la Academia de Grabación de Estados Unidos.
La nominación, en la prestigiosa categoría de Mejor Interpretación Orquestal (Best Orchestral Performance), reconoce la excelencia técnica y el sonido único de la orquesta en su interpretación del Boléro, M.81 de Maurice Ravel.
Un sonido con identidad propia
Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, destacó que este reconocimiento es el resultado de una evolución artística profunda: “El color de la SSBV ha evolucionado.
Hay una mezcla generacional importante; es una orquesta joven que ha pasado por múltiples procesos de formación. Ese sonido característico no se ha mantenido estático; la conjunción perfecta entre Gustavo Dudamel y la orquesta genera ese color único que representa a Venezuela”.
“Ver a los muchachos de la orquesta, que hoy ya son profesores de altísimo nivel, es una inspiración para todos los niños y jóvenes de los núcleos en todo el país. Esta nominación les da una esperanza de que ellos también pueden alcanzar estos objetivos a través del estudio y la metodología de El Sistema”, señaló Méndez, añadiendo que, de estar presente, el Maestro Abreu vería este logro como “el comienzo de un cúmulo de éxitos futuros para todo El Sistema en general”.
