El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este lunes que su país apoya «con mucha honra» la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. En comunicado, Lula señaló que tras ocho décadas de la fundación de Naciones Unidas, «es hora» de que una mujer lidere la organización, destacando a Bachelet como la persona ideal.

El mandatario resaltó el carácter pionero de su carrera: presidenta de Chile en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018), primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022). En este último rol, «trabajó para proteger a los más vulnerables, avanzar en el derecho humano a un medioambiente limpio y sostenible, y dar voz a quien más necesita ser escuchado», afirmó Lula.

Esta experiencia y su compromiso con el multilateralismo dan a Bachelet las credenciales para dirigir la ONU en un mundo marcado por conflictos, desigualdades y retrocesos democráticos, agregó el presidente brasileño. La postulación, para suceder al portugués António Guterres desde 2027, es impulsada por Chile, México y Brasil, oficializada este lunes.

El proceso de selección abrió inscripciones en noviembre; el Consejo de Seguridad recomendará un candidato a la Asamblea General. América Latina parte con ventaja por rotación regional, ya que el último secretario general del continente fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).