Bravos le sacó el máximo provecho posible a sus hits y el descontrol del pitcheo marabino para superar la pesadilla de cuatro derrotas consecutivas. De esta forma, Margarita venció 7-5 a Águilas del Zulia para irse de Maracaibo con su segundo triunfo del Round Robin y la esperanza renovada.

El protagonismo se lo repartieron Alexi Amarista, José Alexander Martínez, Gorkys Hernández y Francisco Arcia, quienes dieron todos los hits de su club y produjeron tres de las siete anotaciones (casi el 50%).

El segunda base dio un doble remolcador para abrir la cuenta de carreras de los insulares.

Martínez ligó un triple que le dio ventaja por primera vez a los orientales.

Clave del triunfo

El triunfo de los Bravos se tejió entre el quinto y el séptimo episodio cuando fabricaron seis de sus siete anotaciones. Con esa reacción borraron la ventaja que tenían los dueños de casa y tomaron el control.

En el inning 5 igualaron 2-2 con un rodado de Ramón Flores que permitió anotar a Gorkys; en el 6 se fueron arriba 4-2 con el batazo de tres bases de ‘Tilín’ Martínez, que remolcó una rayita y posteriormente anotó por un elevado de sacrificio de Breyvic Valera. Luego, en el séptimo tramo, agregaron un racimo de tres rayitas.

Con el partido 7-4, el mánager Henry Blanco protegió la ventaja utilizando su relevo de primera línea, aunque el tránsito hasta el final no estuvo exento de riesgos.

En la parte baja del séptimo capítulo, Carlos Navas permitió un jonrón de dos carreras de Andrés Chaparro y en el noveno, Darien Núñez, con el duelo 7-5, consiguió un batazo para doble play del slugger rapaz cuando representaba la carrera de dejarlos en el terreno.