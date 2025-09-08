Desde el pasado 28 de agosto, dos hombres oriundos de Güiria, en el municipio Valdez del estado Sucre, se encuentran desaparecidos en San Félix, municipio Caroní. Se trata de Felipe Hernández y Luis, conocido como “Wicho” Hernández, quienes son familiares cercanos y cuya última ubicación confirmada fue en esta región.

Ante la ausencia prolongada de noticias sobre su paradero y sin comunicación alguna, familiares, amigos y la comunidad local han encendido las alarmas, solicitando la colaboración de toda persona que pueda aportar información para su pronta localización.

Quienes tengan datos sobre Felipe y Luis “Wicho” Hernández pueden comunicarse al número telefónico 0424-8657559. La familia agradece cualquier apoyo para traerlos de regreso con bien.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier dato relevante a las líneas oficiales para facilitar la labor de búsqueda y garantizar la seguridad de ambos desaparecidos.