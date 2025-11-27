AME2817. CARACAS (VENEZUELA), 25/11/2025.- El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, asiste a una marcha este martes, en Caracas (Venezuela). Cabello acusó de "imbécil" y de tener "ínfulas de conquistador" al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en plenas tensiones entre Caracas y Washington, que cruzan señalamientos de estar vinculados con el narcotráfico. EFE/ Miguel Gutiérrez

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció una fase de organización en comunidades para cualquier circunstancia y habló de defender el país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen.

En su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que a partir de este jueves, así como el viernes y sábado, Venezuela irá a la «fase de las comunidades», desde donde se organizarán para «defender la revolución» y la «patria».

