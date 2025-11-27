El primer ministro libanés Nawaf Salam criticó este jueves la negativa de Hizbulá a desarmarse, argumentando que sus armas no protegieron a líderes del grupo fallecidos en la guerra ni a la población libanesa, en el primer aniversario del alto el fuego con Israel.
«Disuasión significa evitar ataques del enemigo, pero este atacó y las armas no lo detuvieron; no salvaguardaron a líderes de Hizbulá ni propiedades libanesas», sentenció ante el Club de Prensa.
«¿Repelen hoy los ataques israelíes en curso? No disuadieron, no protegieron ni trajeron victoria a Gaza», agregó Salam en el Palacio de Gobierno, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
Reconoció el aporte de Hizbulá al fin de la ocupación israelí en 2000, pero alertó sobre el retraso en monopolizar armas en fuerzas estatales y extender soberanía total, pese al plan del Ejército ordenado por el Consejo de Ministros este verano.
Hizbulá rechaza el desarme por considerarlo favorable a Israel, que bombardea diariamente Líbano post-cese de hostilidades, alegando neutralizar capacidades del grupo.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!