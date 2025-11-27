El primer ministro libanés Nawaf Salam criticó este jueves la negativa de Hizbulá a desarmarse, argumentando que sus armas no protegieron a líderes del grupo fallecidos en la guerra ni a la población libanesa, en el primer aniversario del alto el fuego con Israel.​

«Disuasión significa evitar ataques del enemigo, pero este atacó y las armas no lo detuvieron; no salvaguardaron a líderes de Hizbulá ni propiedades libanesas», sentenció ante el Club de Prensa.​

«¿Repelen hoy los ataques israelíes en curso? No disuadieron, no protegieron ni trajeron victoria a Gaza», agregó Salam en el Palacio de Gobierno, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).​

Reconoció el aporte de Hizbulá al fin de la ocupación israelí en 2000, pero alertó sobre el retraso en monopolizar armas en fuerzas estatales y extender soberanía total, pese al plan del Ejército ordenado por el Consejo de Ministros este verano.​

Hizbulá rechaza el desarme por considerarlo favorable a Israel, que bombardea diariamente Líbano post-cese de hostilidades, alegando neutralizar capacidades del grupo.​

