La Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) ha trazado las líneas de lo que será el comportamiento del sector para el próximo año.

Vicente Petit, representante del gremio, señaló que para 2026 se espera que la producción nacional de cacao se mantenga en niveles similares a los registrados durante el ciclo de cosecha 2024-2025.

Esta estabilidad productiva ocurre en un contexto donde, a pesar de no contar con cifras totales definitivas, el sector ha sabido capitalizar factores externos favorables, explica Banca y Negocios.

Impulso externo y desafíos en frontera

Uno de los motores principales de este optimismo moderado es el comportamiento de los mercados internacionales. Petit destacó que las exportaciones del grano experimentaron un incremento notable, impulsadas tanto por condiciones climáticas idóneas para el cultivo como por un aumento del 50% en los precios internacionales del rubro.

Sin embargo, no todo es positivo: el gremio advirtió sobre la persistencia del contrabando. Según Petit, una parte considerable del cacao cultivado en la zona central del país se desvía hacia Colombia a través de vías no oficiales, una situación que calificó como una debilidad crítica para la economía formal del sector.

Contrastes en las cifras oficiales

En cuanto a la data disponible, el representante gremial hizo eco de las estadísticas suministradas por el Ministerio de Agricultura, las cuales reflejan un crecimiento del 110% en las exportaciones cacaoteras durante 2025 en comparación con el año previo.

No obstante, Petit subrayó la brecha informativa existente, mencionando las dificultades que enfrenta el gremio para acceder a datos oficiales actualizados. Debido a esta opacidad, Asoprocave fundamenta sus estimaciones en el contacto directo y constante con los productores agrarios a nivel nacional.

Distribución geográfica y rendimiento

Los registros actuales de la asociación indican que Venezuela cuenta con una superficie de producción de aproximadamente 30 mil hectáreas.

En términos de rendimiento, se observa una disparidad significativa según la región: mientras que en la zona sur occidental se logran cosechar unos 800 kilos de cacao por hectárea, en estados emblemáticos como Miranda la cifra desciende a los 300 kilogramos por hectárea.

Actualmente, la mayor operatividad se concentra en la zona oriental, donde se obtuvo la mejor producción reciente, siendo esta región y la zona central los puntos donde se asientan las principales empresas comercializadoras del país.