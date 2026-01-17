Durante la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2025 ante la Asamblea Nacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la economía nacional experimentó un crecimiento del 8,5% durante el último ejercicio fiscal.

Según las cifras oficiales, el país encadena 19 trimestres de expansión consecutiva, un desempeño que, en palabras de la funcionaria, sitúa a la nación en una posición de liderazgo económico dentro de la región latinoamericana.

El impulso del sector energético

El motor principal de este avance reside en la actividad petrolera. Rodríguez detalló que, al cierre de diciembre de 2025, la producción de crudo alcanzó los 1.200.000 barriles por día (bpd).

Por otro lado, este incremento fue atribuido a la implementación de los «contratos de participación productiva de hidrocarburos», un modelo que facilitó inversiones cercanas a los 900 millones de dólares durante el año pasado.

Reformas legislativas e inversión

En el marco de su discurso, la funcionaria entregó al Parlamento una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo de esta iniciativa legal es dinamizar el flujo de capitales hacia nuevos yacimientos, incluyendo áreas que carecen de infraestructura previa o que nunca han recibido inversión.

Asimismo, destacó la soberanía energética alcanzada en el sector de refinación, asegurando que, por primera vez en una década, no fue necesaria la importación de gasolina, cubriendo la demanda interna exclusivamente con producción nacional, explica Banca y Negocios.

Creación de fondos soberanos

Para el periodo 2026, el Ejecutivo anunció la creación de dos fondos soberanos que se nutrirán de divisas extranjeras.

El primero estará destinado a la recuperación del ingreso de los trabajadores, mientras que el segundo se enfocará en áreas críticas como salud, educación, vivienda y servicios públicos (agua, electricidad y vialidad).

Finalmente, para garantizar la transparencia y combatir la corrupción, se implementará una plataforma tecnológica que supervisará el uso de estos recursos.