La escritora Isabel Rengifo regresó a Ciudad Guayana para presentar su nuevo libro de poesía titulado «Aguasal». En una entrevista exclusiva para Nueva Prensa Digital, Isabel nos contó que, aunque ahora vive en Margarita, gran parte de su vida y sus afectos siguen estando en Puerto Ordaz.

Por eso, decidió que el «bautizo» de esta obra, que ya ganó el Premio Regional de Poesía Ángel Félix Gómez, fuera a las orillas del río Caroní.

Una vida entre dos aguas

Isabel nació en Caracas en 1954, hija de Isabel María Rengifo y Antonio Berne Cardoso. Aunque sus raíces vienen de Caucagua y Brasil, su corazón pertenece a Guayana, donde vivió 35 años y formó su familia de cuatro hijos. Desde 2003 se mudó a la Isla de Margarita, y fue allá donde terminó de desarrollar su amor por la poesía y otras artes.

«Bautizar el libro aquí, donde están mis hijos y nietos, es algo maravilloso», comentó la poeta. A sus 71 años, se siente feliz de mostrar su trabajo en la ciudad que fue su hogar y donde su familia, quienes ahora son empresarios aquí, la apoyaron para hacer este proyecto realidad.

Inspiración y conexión marina

El nombre del libro, «Aguasal», viene directamente de su vida en el Caribe. Desde que se mudó a la isla, Isabel siente una conexión muy fuerte con el entorno. «Como estoy rodeada de mar, casi toda mi obra tiene que ver con eso», explicó.

Bajo el seudónimo de «La cotiza rota» y conocida en el ámbito cultural como Makai, Isabel escribe con una intención humana para que los lectores se sientan identificados.

Confiesa que suele escribir muy temprano en la mañana o los fines de semana, cuando puede pasar hasta diez horas dedicada a sus versos para que las ideas no se pierdan.

Trayectoria y compromiso social

Pero Isabel no solo escribe; también es una gran promotora de la lectura. Ha participado en eventos importantes como la FILVEN (donde fue homenajeada en 2023) y el Festival Internacional de la Palabra en el Mundo. Su labor social es amplia: ha dictado talleres de poesía y dramaturgia para jóvenes, adultos y hasta para mujeres que están en el centro penitenciario de la isla.

También trabaja con la Fundación de Niños Lectores, porque cree firmemente en llevar la cultura a todos los rincones. Su talento la ha llevado a aparecer en la antología latinoamericana «Azafrán, verso y miel», demostrando que su pluma tiene alcance internacional.

Dónde seguir su obra

Como esta fue una edición pequeña y familiar, el libro se podrá conseguir próximamente en la librería Tecnibooks en Margarita. Sin embargo, Isabel está muy conectada a través de las redes sociales.

Todos los días publica poemas y pensamientos en su cuenta de Instagram @apotegma.del.dia y en su perfil personal @isabelrengi.

Con varios libros más «en cola» esperando ser publicados, la escritora deja claro que la poesía es su motor y que todavía tiene muchas historias que contar frente al mar o frente al río.