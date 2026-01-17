El béisbol venezolano tiene un nuevo rey para la zafra 2025-26. El experimentado inicialista de los Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, fue distinguido oficialmente con el premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso (MVP).

La noticia se dio a conocer a través de las plataformas digitales de «Los Grandes de la LVBP», confirmando el dominio absoluto del slugger oriental durante la ronda regular del campeonato invernal.

Fuenmayor logró imponerse en las votaciones con una claridad meridiana, acumulando un total de 181 puntos. Esta cifra le permitió superar holgadamente a su más cercano perseguidor, Wilson García de los Bravos de Margarita, quien registró 108 unidades.

El podio lo completó el camarero de los Navegantes del Magallanes, Rougned Odor, quien obtuvo 85 tantos tras una destacada actuación con el equipo filibustero, explica Líder en Deportes.

Poder ofensivo de primer nivel

La designación de «Balbinator» no fue casualidad. El paleador derecho se erigió como el máximo exponente del poder en el circuito rentado al finalizar como líder de cuadrangulares con 17 vuelacercas.

Además, su capacidad para remolcar carreras fue vital para la «Tribu», ubicándose tercero en dicho departamento con 48 impulsadas. Su solvencia en el plato quedó reflejada en una impresionante línea ofensiva de .330/.394/.617.

Más allá de las estadísticas individuales, el impacto de Fuenmayor fue colectivo. Su madero fue el motor principal que permitió a Caribes de Anzoátegui sellar su primera clasificación a la postemporada desde la zafra 2022-2023, devolviendo la alegría a la fanaticada de Puerto La Cruz. En el desglose de los votos, el inicialista recibió 29 menciones al primer lugar, 10 al segundo y seis al tercero.

Entrando al olimpo del béisbol criollo

Con esta distinción, Balbino Fuenmayor hace historia al unirse a un selecto grupo de figuras que han ganado el MVP en más de una ocasión, repitiendo la hazaña lograda en la temporada 2021-22. El toletero ahora comparte honores con nombres de la talla de Luis Sojo, Robert Pérez, Roberto Zambrano, Ernesto Mejía y Alex Cabrera.

«Estamos hablando de puras leyendas, puros peloteros que crecí admirándolos desde pequeño. Se me eriza la piel al ver mi nombre junto con esas leyendas», expresó el pelotero con emoción tras conocer los resultados.

Fuenmayor manifestó su gratitud y humildad al verse equiparado con los máximos referentes históricos de la pelota venezolana, consolidando así un legado que parece no tener techo en la LVBP.