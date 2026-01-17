En un movimiento que sacude el mercado de transferencias en el fútbol colombiano, el Atlético Nacional ha oficializado la incorporación del atacante venezolano Eduard Bello.

Con esta contratación, el conjunto antioqueño reafirma su intención de volver a los puestos de vanguardia, sumando una pieza de recorrido internacional a una plantilla que busca sanar las heridas de semestres anteriores y recuperar el protagonismo en el continente.

Bello, pieza habitual en las convocatorias de la selección nacional de Venezuela (la Vinotinto), se convierte así en el cuarto refuerzo del club para la presente temporada.

Su llegada no es un movimiento menor; el cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto buscaba un jugador con polivalencia, capaz de desequilibrar por las bandas y aportar una cuota goleadora que complemente el esquema ofensivo del equipo de Medellín, explica Líder en Deportes.

Cifras positivas en su paso por el fútbol chileno

El futbolista «criollo» llega a la capital de la montaña procedente de la Universidad Católica de Chile, institución donde dejó sensaciones positivas a pesar de su breve estancia.

Durante su paso por el conjunto cruzado, Bello logró disputar un total de 26 partidos, en los que registró seis goles y brindó tres asistencias. Estas estadísticas reflejan la efectividad de un jugador que no solo sabe finalizar jugadas, sino que posee la visión necesaria para habilitar a sus compañeros.

La salida de Bello de Chile estuvo marcada por un sentimiento agridulce. A través de sus redes sociales, el jugador expresó su gratitud hacia la fanaticada y la institución, reconociendo que su deseo inicial era permanecer en Santiago.

No obstante, ante la falta de acuerdos para su continuidad, el destino le abrió las puertas de uno de los clubes más grandes de Sudamérica, un reto que el venezolano asume con fe y optimismo profesional.

El debut inmediato en el horizonte verdolaga

La adaptación del extremo parece estar marchando a un ritmo acelerado, pues la dirigencia y el cuerpo técnico esperan que pueda aportar soluciones desde el primer minuto.

Existe una alta expectativa de que Eduard Bello pueda debutar oficialmente este mismo sábado, cuando Atlético Nacional inicie su camino en la liga local enfrentando al Boyacá Chicó.

Con la Copa Conmebol Sudamericana y el torneo doméstico como objetivos principales, la llegada de Bello promete inyectar velocidad y experiencia internacional a un camerino que necesita referentes de peso.

Finalmente, la afición verdolaga ya espera ver el característico despliegue físico y la pegada de media distancia que han hecho del venezolano un jugador respetado en el ámbito sudamericano.