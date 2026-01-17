En un contexto de alta volatilidad y reconfiguración de los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha captado la atención de los mercados financieros y la opinión pública.

Según un informe detallado publicado recientemente por la Casa Blanca, el mandatario Donald Trump adquirió bonos corporativos de las empresas Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD).

La valoración de estas adquisiciones alcanza el millón de dólares en cada una de las compañías, un movimiento que se produjo apenas unos días después de que ambas entidades confirmaran un megaacuerdo de fusión que busca transformar la industria del streaming.

Detalles de las transacciones en diciembre

El documento financiero, divulgado la noche del pasado jueves, desglosa las operaciones realizadas por el mandatario. En el caso de Netflix, se registraron dos tramos de bonos valorados entre 250.000 y 500.000 dólares cada uno, ejecutados los días 12 y 16 de diciembre.

De manera simultánea, el informe destaca transacciones similares en bonos de Discovery Communications LLC, una subsidiaria directa de WBD. Estas compras se realizaron en las mismas fechas y por montos equivalentes, formando parte de un paquete de casi 200 transacciones financieras efectuadas por Trump entre el 14 de noviembre y el 19 de diciembre.

El origen de la unión empresarial

La base de este interés financiero radica en el acuerdo alcanzado el 5 de diciembre, donde Netflix y WBD pactaron una compra inicial por un valor aproximado de 82.700 millones de dólares. Esta ambiciosa operación se estructuró mediante una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta final se fijó en 27,75 dólares por acción, desglosados en 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix. Además, el pacto incluyó una participación en la unidad Discovery Global, la cual se encuentra en proceso de separación de la empresa matriz.

Entre ofertas hostiles y decisiones finales

Este movimiento corporativo no estuvo exento de tensiones. El anuncio inicial provocó una reacción inmediata de Paramount, competidor directo que lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil el 8 de diciembre.

Dicha propuesta ascendía a los 108.400 millones de dólares, con el objetivo de hacerse con los prestigiosos estudios de cine, televisión y la vasta biblioteca de contenidos que alberga franquicias como Harry Potter o Game of Thrones.

A pesar de la magnitud de la oferta de Paramount y del interés mostrado por Comcast, la junta directiva de WBD decidió finalmente cerrar el trato con Netflix, consolidando así un nuevo gigante en el mercado global.