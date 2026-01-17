En un operativo conjunto entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), dos mujeres fueron capturadas tras intentar introducir droga en la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el sector San Agustín del municipio Miranda del estado Falcón.

Según el reporte oficial, las ciudadanas se presentaron en el área de revisión con la intención de entregar alimentos destinados a varios privados de libertad.

Durante el proceso de revisión se conoció que los perros antidrogas, de la unidad canina del centro penitenciario, detectaron de manera positiva la presencia de los paquetes que portaban las mujeres en sus partes íntimas.

Tras una inspección minuciosa, los funcionarios hallaron dos envoltorios de la presunta droga denominada cocaína con un peso de 0.472 kilogramos.

Este procedimiento forma parte de los protocolos de seguridad reforzados, implementados en los centros penitenciarios del estado Falcón para evitar el ingreso de objetos y sustancias prohibidas que comprometan la estabilidad del recinto.

Tras el hallazgo, ambas mujeres fueron aprehendidas de inmediato por los funcionarios militares.

El caso fue notificado y puesto a las órdenes del Ministerio Público, organismo que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y presentar los cargos correspondientes por tráfico de sustancias psicotrópicas bajo la legislación venezolana.