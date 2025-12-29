La población de Caicara de Maturín, en el municipio Cedeño del estado Monagas, recibió a más de 40.000 asistentes para la tradicional fiesta del Baile del Mono.

Esta festividad de origen indígena, que contó con la participación de 28 parrandas, ya es Patrimonio Cultural de Venezuela y actualmente se gestiona su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para garantizar el orden durante la jornada, se desplegó un operativo de seguridad con 800 funcionarios.