El músico Don Bryant, coautor del tema «I Can’t Stand the Rain», que popularizó su esposa, la cantante Ann Peebles, falleció a los 83 años, según anunció el perfil del propio artista en Facebook.

El cantante de soul y Ann Peebles formaron una de las parejas más exitosas del soul sureño. Finalmente, Bryant se dio a conocer como solista a los 75 años.

«Queremos que todos los amigos y fans de Don Bryant de todo el mundo sepan que falleció en la mañana del viernes a los 83 años. A Don le encantó compartir su música y canciones con todos ustedes y le dio tanta alegría interpretar y grabar música nueva. Estaba muy agradecido de todos los que formaron parte de su viaje musical y que lo apoyaron en el camino», señala el mensaje de Facebook.

Según publica el diario The New York Times, Bryant y su esposa se volvieron conocidos internacionalmente por «I Can’t Stand the Rain».

Esta canción, ahora un clásico del pop, estuvo interpretada originalmente por Peebles y coescrita por ella, además de por Bryant y Bernard Miller.

Su ritmo y sus arreglos con gotas de lluvia, producidas por un timbal eléctrico, la convirtieron en un éxito en 1973 y son características reconocibles en versiones y samples de muchos artistas, entre los que destacan Tina Turner y Missy Elliott.