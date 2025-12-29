En las instalaciones del estadio Salvador Sánchez, se realizó la III Edición del Clásico del Puente, dónde los mejores atletas de Puerto Ordaz y San Félix de la disciplina se enfrentan al finalizar cada año.

Antes del juego en nombre de la Asociación de Sóftbol del estado Bolívar se realizó la entrega de reconocimiento a los atletas del año 2025, donde seleccionaron a Franklin Benítez y Pedro Flores por pertenecer a la selección Nacional del país que logro por primera vez en la historia un campeonato Mundial.

En el desarrollo del juego, el equipo de San Félix logró derrotar al de Puerto Ordaz por 5-4, dónde los mejores al bate por San Félix fueron Rubén Salazar quien ligó de 3-2 , con un cuadrangular conectado, dos anotados y tres remolcadas; Franklin Benítez que se fue de 3-2 con una anotada.

Por Puerto Ordaz, «el muchacho de la película», el guayanés Pedro Flores ligó de 3-2 con dos anotadas, con una remolcada; Erick Urbaneja de 3-1, con jonrón y anotada, además de dos remolcadas. El pitcher ganador fue Robert “Pájaro” Castillo y el pitcher perdedor José Loreto.