Un pescador encontró esta mañana el cadáver de Carlos Peñalver, conocido como «Gasolina», desaparecido el sábado en las aguas del río Caroní cerca de la hidroeléctrica Macagua. El cuerpo de 51 años apareció enredado en matorrales del playón próximo al Club Náutico, aún con máscara de buceo puesta.

Peñalver realizaba pesca submarina con arpón junto a un tío cuando fue arrastrado por corrientes. Su hija relató que salió pasadas las 11:00 am del sábado, entregó pescados capturados a la familia y regresó al río. Dejó un hijo y residía en Campo Rojo, parroquia Dalla Costa, San Félix.

Comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) levantó el cadáver en el muelle del Club Náutico e ingresó el cuerpo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para autopsia de ley.

Personal de Protección Civil, Bomberos de Caroní y grupos de rescate participaron en la recuperación.

Habitantes de Campo Rojo lamentaron la tragedia y alertaron a pescadores frecuentes de las compuertas Macagua para tomar precauciones.

Extraoficial

Se pudo conocer de manera extraoficial que las compuertas del embalse de Macagua no fueron abiertas, contradiciendo versión inicial.