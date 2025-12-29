El diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb), Gilberto Alcalá, manifestó su respaldo total a la decisión de la Gobernadora Yulisbeth García y del Alcalde Yanny Alonzo de avanzar en la rescisión del contrato con la empresa Fospuca, una medida que busca aliviar la carga económica que durante años ha afectado a las familias guayanesas.

Alcalá recordó que desde el primer momento levantó la voz para advertir lo que hoy es una realidad: un servicio con cobros excesivos que golpeó directamente el bolsillo del pueblo, de los pequeños comerciantes y de quienes viven del día a día.

«Eso lo advertimos a tiempo, porque cuando el pueblo paga de más por un mal servicio, algo no está bien», expresó.

El parlamentario señaló que el problema de la basura no se resuelve solo con decisiones de gobierno, sino con la participación de todos.

«Esta es una tarea de todos. Tenemos que empezar en la casa, enseñarle a nuestros muchachos a separar y organizar lo que botamos. La basura la producimos nosotros y juntos tenemos que buscarle solución», afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a cambiar la forma de ver los desechos.

«Tenemos que pensar en grande, como país potencia. Lo que hoy vemos como basura puede servir para producir plástico, vidrio, cartón, papel, aluminio y muchas otras cosas que generan trabajo y economía», dijo.

Alcalá destacó que las comunas y consejos comunales pueden convertirse en espacios de recolección y clasificación, creando oportunidades de ingreso y fortaleciendo el desarrollo de cada comunidad.

«Eso es organización popular y desarrollo desde el territorio», añadió.

Para finalizar, el diputado invitó a los guayaneses a sumarse al plan Basura Cero, comenzando desde los hogares.

«La basura no es un desperdicio, es una oportunidad. Si nos organizamos, podemos convertir un problema en una solución para nuestra gente», concluyó.