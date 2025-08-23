Los residentes de la Calle 8, en el sector Gran Sabana de la parroquia Unare, Puerto Ordaz, viven angustiados por los desagradables olores putrefactos que emanan de las bocas de visita y tuberías colapsadas en la vía pública.

Las tuberías de aguas residuales están completamente obstruidas y desbordadas, provocando que las aguas negras se devuelvan a las viviendas y salgan por los sanitarios, generando un ambiente insalubre.

Más de 100 familias que habitan en esta comunidad, conocida localmente como «Core 8», solicitan a las autoridades municipales y estatales, en especial al alcalde Yanny Alonzo y a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, que tomen medidas efectivas para solucionar el problema.

Los vecinos denuncian que las acciones temporales, como la limpieza con camiones vacuum, solo representan soluciones momentáneas, pues luego de retirar los residuos la situación vuelve a repetirse rápidamente.

Además, indican que la reciente construcción del colector en las cercanías de las torres de alta tensión, sitio que conecta al sector I con el II de Gran Sabana, agravó el colapso del sistema de alcantarillado en la zona.

Durante las horas de mayor calor, el olor fétido se intensifica y se propaga por todo el barrio, afectando la salud y el bienestar de los habitantes, quienes aseguran que es casi imposible permanecer dentro de sus casas debido a la contaminación.

Esta situación representa un grave riesgo sanitario para la comunidad que mantiene la esperanza de que las autoridades competentes actúen prontamente para restaurar el servicio y garantizar condiciones dignas para sus hogares.