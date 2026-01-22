De acuerdo a lo que explicó el profesor Freddy Cedeño la actividad se cumplirá los días 24 y 25 del presente mes de enero, con la realización del campamento de vóleibol para la preselección de las atletas del estado Bolívar, que van a estar participando en los clasificatorios hacia los juegos juveniles, que se van a desarrollar en la región central.

Explicó que el mencionado campeonato arrancará el día 29 de marzo y terminará el 4 de abril en la ciudad de Valencia, por lo que están convocando a las atletas nacidas en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 para este sábado y domingo 24 y 25 de este mes al campamento.

La invitación estará abierta a todas aquellas atletas que tengan los parámetros de talla de un metro 70 en adelante.

También recordó que recientemente culminó lo que es la Liga de vóleibol del estado Bolívar, organizada por parte de la Asociación de vóleibol del estado Bolívar, en la categoría femenina, que concluyó en el Gimnasio Hermanas González donde se lograron premiar a cada uno de los campeones desde la U13 hasta la U-21 y desde ya «nos estamos organizando para lo que va a ser la gran final masculina que va a ser el próximo 30 de enero, en el Gimnasio Hermanas González. También quiero informar que para el 29 del mes de Enero, vamos a estar desarrollando una mesa de trabajo con todos los delegados y presidentes de las ligas de vóleibol que hacen vida en el estado Bolívar».