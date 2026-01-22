El Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISP) recibió un cargamento de un millón de unidades de insumos médicos y quirúrgicos, destinados a fortalecer la operatividad de la Red Hospitalaria en los 11 municipios de la entidad.

Coordinación y logística regional

El proceso de recepción y verificación estuvo a cargo del Dr. Eidilio Pernalete, autoridad única de Salud y presidente del ISP Bolívar, en compañía de la directiva de la institución.

“Con la recepción de estos insumos, estamos elevando los estándares de operatividad en nuestros centros hospitalarios»,dijo.

El Dr. Pernalete también destacó que mantienen la salud como prioridad absoluta dentro de la gestión gubernamental, en coordinación con el Ejecutivo Nacional para optimizar los servicios de quirófanos, salas de emergencia y áreas de hospitalización.