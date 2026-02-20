El ministro para las Comunas, Ángel Prado, informó que el próximo 21 de febrero inicia la campaña electoral rumbo a la Consulta Popular Nacional prevista para el 8 de marzo, en la que se promoverán 36 mil 416 proyectos en todo el territorio nacional.

“El 21 de febrero inicia la campaña electoral para promover 36.416 proyectos que van a Consulta Popular Nacional en las 5 mil 336 Comunas o Circuitos Comunales de todo el país vinculando a 47 mil 367 Consejos Comunales”, expresó.

Reafirmó que esta jornada forma parte del ejercicio de democracia participativa y protagónica impulsado por el Poder Popular en Venezuela. Al tiempo, indicó que se habilitarán 10.210 centros electorales y 11.476 mesas de votación para garantizar el proceso en todo el país.

Asimismo, resaltó que esta consulta fortalece el modelo de autogobierno comunal y el principio de soberanía popular. “Aquí manda el Pueblo”, afirmó.