La Asamblea Nacional (AN) instaló la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía para presos políticos, aprobada por unanimidad este jueves en el país, y que podrá revisar casos no contemplados en la norma.

«El objetivo principal de esta comisión especial es desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en colaboración con los órganos del sistema de justicia del país», explicó la AN en una nota de prensa.

La comisión se instaló en el Palacio Federal Legislativo, sede parlamentaria en Caracas, dirigida por el diputado Jorge Arreaza como presidente y por la opositora Nora Bracho como vicepresidenta.

Cobertura de la ley

La ley, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas, arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En su artículo 15, la legislación planteó la creación de esta comisión de seguimiento con la tarea de implementar «mecanismos» para cumplir la ley y también puede recomendar a otros organismos del Estado la adopción de «medidas alternativas» en casos evaluados por la comisión.

232 casos para revisión

Este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a la comisión especial una lista con 232 casos para que los incluyan en la amnistía.

Por su parte, la Fuerza Armada venezolana respaldó este viernes la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y consideró que es un «paso trascendental para lograr la estabilidad» del país.