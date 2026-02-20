El estado Bolívar y el estado brasileño Roraima quedarán conectados de forma permanente por vía aérea a partir de la próxima semana, anunció la aerolínea Rutaca, que dará inicio a sus operaciones hacia las ciudades de Manaos y Boa Vista, un proyecto que busca reactivar el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones.

El cronograma de vuelos iniciará el próximo martes 24 de febrero con la ruta Caracas – Manaos con su respectivo retorno. Dos días después, el jueves 26 de febrero, se inaugurará la conexión entre Ciudad Guayana y Boa Vista.

Jormar Palacios, director comercial de la compañía, detalló que el vuelo hacia Boa Vista está programado para salir a las 10:00 de la mañana, con un retorno previsto desde territorio brasileño a las 2:30 de la tarde.

Menos horas de viaje

Uno de los mayores impactos de esta apertura es la optimización del tiempo de traslado. Actualmente, el trayecto terrestre entre el estado Bolívar y el estado de Roraima puede tomar entre 11 y 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y el estado de las vías.

«En un vuelo de una hora y diez minutos vamos a conectar dos regiones hermanas», señaló Carlos Villegas, director de Negocios, quien subrayó que la iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades de Bolívar (Venezuela) y Roraima (Brasil).

El objetivo de este «puente aéreo» trasciende el turismo convencional. Las autoridades de la aerolínea destacaron que existe un marcado interés de empresarios brasileños por establecer alianzas en Ciudad Guayana, lo que convierte a esta ruta en una herramienta estratégica para la economía regional y nacional.

Para Luis Silva, presidente de Rutaca, el inicio de estas operaciones representa la consolidación de un plan gestionado durante largo tiempo que finalmente se hace realidad «en el momento propicio» para el país.