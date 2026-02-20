Ante el inicio de un nuevo ciclo de inversiones proyectadas para la Faja Petrolífera del Orinoco, Rachid Yasbek, dirigente nacional de Unión y Cambio, denunció el «deterioro sistémico» que atraviesa el estado Bolívar y exigió que el flujo de capital no ignore el potencial industrial de la región.

Para Yasbek, Guayana no puede ser una simple espectadora, sino el eje de servicios estratégicos para el crudo nacional.

El dirigente subrayó que los municipios Caroní y Angostura del Orinoco poseen un patrimonio invaluable: un sector metalmecánico con más de cuatro generaciones de experiencia que hoy agoniza por falta de inversión.

«No se trata solo de reparar estructuras; se trata de rescatar el ‘know-how’ de familias que construyeron Guayana. Estamos listos para servir a la industria petrolera global», apuntó Yasbek.

Asimismo, el vocero alertó sobre el riesgo de que el mercado lo hayan absorbido corporaciones foráneas que no dejan dividendos en la zona, desplazando a la mano de obra y al empresariado local.

Ruta para la reactivación: Tres ejes económicos

Yasbek enfatizó al señalar que la recuperación de las empresas básicas y el sector privado requiere de «dinero fresco» y voluntad política. Su propuesta se asienta en tres pilares fundamentales.

La primera va dirigida a la eliminación del encaje legal para permitir que la banca nacional otorgue créditos directos a los empresarios locales, inyectando liquidez inmediata al aparato productivo.

Por su parte, la segunda responde a la seguridad jurídica, pidiendo la adecuación legal del sector para capitalizar las reformas de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minas y la Ley del Trabajo, adaptándolas a la realidad económica actual.

Y la tercera, crear un Fondo de Recuperación para reincorporar al personal calificado que ha sido desplazado o tildado de «no requerido», recuperando así la memoria técnica de las plantas.

Llamado a la comunidad internacional

Recordando los años dorados de la región, Yasbek destacó que Guayana llegó a aportar el 10 % del PIB no petrolero de Venezuela, generando un ecosistema de empleo cinco veces mayor al de las industrias básicas por sí solas.

Dada la actual coyuntura energética global, el dirigente hizo un llamado directo a los inversionistas internacionales.

«Pongan los ojos sobre Guayana y sus empresarios, que son los grandes constructores de esta sociedad. Aquí hay capacidad instalada y talento humano de sobra para convertirnos en el motor definitivo de la recuperación nacional», concluyó.