El guayanés Eugenio Suárez no solo regresa a casa, los Rojos de Cincinnati, sino que lo hace con una cita ineludible con la historia del béisbol venezolano. Tras imponer una marca personal de 118 carreras impulsadas en 2025, el antesalista se encuentra a las puertas de un club que solo admite leyendas: el 300/1000.

Primera ecuación: 300 cuadrangulares cumplidos

El pasado 20 de julio de 2025, en la altura de Denver, despachó su jonrón número 300 en las Grandes Ligas.

Ahora, con el uniforme de los Rojos nuevamente sobre sus hombros, la mirada está puesta en las 51 remolcadas que le faltan para alcanzar el millar.

Si bien el guayanés logra mantener el ritmo arrollador de la zafra pasada, podría sellar su ingreso a este grupo exclusivo antes del Juego de Estrellas 2026, que se disputará el 14 de julio en Filadelfia.

Tres venezolanos en el selecto club ‘300/1000’

Convertirse en un «300/1000» es sinónimo de consistencia y poder sostenido. Hasta la fecha, solo tres nombres figuran en este capítulo dorado del béisbol criollo.

El primero y precursor de esta corta lista es Andrés Galarraga, quien alcanzó las 1000 empujadas en 1997 y selló el club con su jonrón 300 en mayo de 1998 ante los Padres.

Tras 14 años, lo lograría Miguel Cabrera en 2012 —año de su Triple Corona— llegando a la cifra de 1447 empujadas.

Finalmente, Salvador Pérez, que hizo historia en 2025 al convertirse en el único venezolano en lograr ambas cifras (300 HR / 1,000 RBI) en un mismo partido.

Escalando entre leyendas

Con todo esto, Suárez ocupa actualmente el noveno puesto histórico entre los máximos remolcadores venezolanos en la MLB. Su ascenso en la lista es inminente este 2026.

Suárez está a solo una empujada de igualar al legendario capitán de la «Maquinaria Roja», David Concepción (950), mientras que se encuentra a dos remolcadas de alcanzar la marca de «Manos de Seda» (951), Omar Vizquel.