La acción de las Grandes Ligas regresa con fuerza este viernes 20 de febrero de 2026, marcando el inicio de una pretemporada que promete emociones de alto calibre. La Liga de la Toronja sube el telón a las 2:05 p.m. (hora de Venezuela) con el duelo entre los Yankees y los Orioles en Sarasota, mientras que la Liga del Cactus arranca dos horas después, a las 4:05 p.m., con el choque entre Reales y Rangers en Arizona.

Esta vuelta al diamante pone fin a una espera que se extendió desde aquel vibrante 1 de noviembre en Toronto, donde los Dodgers de Los Ángeles, impulsados por la garra del venezolano Miguel Rojas —autor de cuadrangulares decisivos— y la maestría de Yoshinobu Yamamoto, sellaron un bicampeonato histórico que no se veía en las Mayores desde la dinastía de los Yankees a finales de los noventa.

Nuevos rostros y uniformes

Este 2026 llega con un desfile de estrellas luciendo rostros y uniformes nuevos que acapararán las miradas en Florida y Arizona.

En la Liga de la Toronja, la legión venezolana será protagonista con Willson Contreras y Ranger Suárez estrenándose con los Medias Rojas de Boston, sumándose a otros movimientos de impacto como el de Bo Bichette a los Mets y Pete Alonso a los Orioles.

Por su parte, el desierto de Arizona será el escenario para ver al flamante campeón de bateo, el criollo Luis Arráez, debutar con los Gigantes de San Francisco tras su paso por San Diego.

En esta misma zona, los aficionados podrán seguir de cerca a figuras como Alex Bregman con los Cachorros y Edwin Díaz con los Dodgers, además de presenciar el esperado retorno de Shohei Ohtani al montículo.

La jornada inaugural del viernes presenta una cartelera imperdible para el público venezolano, comenzando con los Medias Rojas y la Universidad Northeastern a las 2:05 p.m., misma hora en la que Yankees y Orioles encenderán la pasión.

La tarde continúa a las 4:05 p.m. con los juegos entre Reales vs. Rangers y Medias Blancas vs. Cachorros, seguidos de cerca por los choques de Diamondbacks vs. Rockies y Padres vs. Marineros a las 4:10 p.m.

Para cerrar la noche, los Mellizos se medirán a la Universidad de Minnesota a las 7:05 p.m.

Todo esto servirá como el aperitivo perfecto para un marzo electrizante que incluirá el Clásico Mundial de Béisbol —donde Venezuela buscará la gloria desde el día 5— y el esperado Opening Day de la temporada regular el 25 de marzo entre Yankees y Gigantes.