El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó este viernes su «dolor» por la presencia de la comisaria europea Dubravka Suica en la primera reunión de la Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente Donald Trump. Consideró esta decisión de la Comisión Europea un «error» durante un acto en Barcelona.

«Me ha dolido ver a una comisaria de la UE que no debía haber estado ahí», afirmó Albares, respetando el «esfuerzo» de Trump pero defendiendo «otros cauces» para la paz en Oriente Medio. España declinó una invitación por la ausencia de la Autoridad Nacional Palestina y dudas sobre la compatibilidad del plan con el derecho internacional.

La UE apuesta por la solución de dos Estados, incompatible con un organismo sin representación palestina. La Comisión justificó la asistencia de Suica para «estar en la mesa» más allá del rol de donante humanitario.

Ucrania como prioridad de seguridad europea

A días del cuarto aniversario de la invasión rusa, Albares advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania será el «esquema de seguridad» de Europa. «No puede premiarse la agresión», enfatizó, exigiendo participación europea en todas las mesas sobre Kiev y apoyo firme a Volodímir Zelenski.

Reclamó un ejército europeo para «garantizar disuasión» y alertó sobre la «presión brutal» de la extrema derecha global contra la UE.

«La disyuntiva es un mundo de democracia y respeto al derecho internacional, o la ley de la selva», concluyó Albares, subrayando la necesidad de multilateralismo frente a iniciativas unilaterales.