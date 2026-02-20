Lugareños denuncian que la cárcava ha devorado por completo una calle en el sector Santiago Mariño, extendiendo su amenaza a los barrios Las Tablitas y Vista al Sol. Esta falla geológica, agravada por el colapso de la alcantarilla principal, pone en peligro a cientos de familias y al terminal de autobuses de la ruta I de Vista al Sol en San Félix.

El problema inició hace unos siete años, según Luis Guerra, residente de un barrio aledaño. «Todo comenzó cuando se desprendió una de las bateas del embaulado de la zanja», relató Guerra a este medio. En ese momento, los vecinos alertaron al entonces alcalde Tito Oviedo y al gobernador Justo Noguera sobre las fracturas en las paredes del colector, pero no recibieron atención.

El flujo constante de aguas negras erosionó el resto de la estructura de concreto, transformando una simple avería en un socavón de proporciones alarmantes. Hoy, el hueco mide varios metros de diámetro y profundidad, con el asfalto fracturado en múltiples direcciones, acercándose inexorablemente a las viviendas más próximas.

Expansión imparable

Guerra expresó su frustración: «Ya el socavón se tragó la calle y va acercándose a las viviendas. Aún ninguna autoridad se ha presentado. La negligencia es evidente; muchas familias podrían quedar damnificadas y sin techo propio». Otros testigos, como María López, vecina de Las Tablitas, confirmaron que el cráter crece diariamente. «La tubería principal de Vista al Sol se partió por completo; el agua sale a borbotones, socavando todo a su paso», detalló.

El sitio está a solo unos metros de la ruta I, que conecta Vista al Sol con el sector Inés Romero y sirve como terminal para autobuses urbanos.

Durante la campaña por la alcaldía de Caroní, el actual alcalde Yanny Alonzo y la gobernadora Yuslibeth García visitaron el socavón y prometieron soluciones inmediatas, según recuerdan los afectados.

«Estuvieron aquí, tomaron fotos y se fueron. Desde entonces, no los hemos visto más por Vista al Sol», lamentó Carlos Peña, otro residente. Peña también señaló el deterioro avanzado de la ruta I y las calles laterales en comunidades aledañas, lo que agrava las deficiencias crónicas de infraestructura en la parroquia.

Llamado urgente a la acción

Los vecinos exigen respuestas concretas de las autoridades locales y regionales. «Esta no es solo una calle rota; es una bomba de tiempo para toda la parroquia y barrios vecinos», urgió Peña, quien junto a otros organizan asambleas para exigir reparaciones y planes de contingencia.

Mientras tanto, la comunidad teme lluvias próximas, que podrían acelerar la expansión del hueco y generar damnificados masivos en esta zona industrial y residencial de San Félix.