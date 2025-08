El vigente campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Cardenales de Lara, inicia la defensa de su título en la temporada 2025-2026 el 15 de octubre contra Tigres de Aragua en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Será el único encuentro de la jornada, en el comienzo del campeonato que rendirá homenaje a David Concepción, ícono de los bengalíes y leyenda del beisbol nacional.

Primera semana del calendario regular

Miércoles, 15 de octubre

7:00 pm: Tigres de Aragua vs Cardenales de Lara en Barquisimeto

Jueves, 16 de octubre

7:00 pm: Leones del Caracas vs Bravos de Margarita en Porlamar

7:00 pm: Cardenales de Lara vs Tigres de Aragua en Maracay

7:00 pm: Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes en Valencia

7:00 pm: Tiburones de La Guaira vs Águilas del Zulia en Maracaibo

Viernes 17 de octubre

7:00 pm: Leones del Caracas vs Bravos de Margarita en Porlamar

7:00 pm: Caribes de Anzoátegui vs Tigres de Aragua en Maracay

7:00 pm: Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara en Barquisimeto

7:00 pm: Tiburones de La Guaira vs Águilas del Zulia en Maracaibo

Sábado 18 de octubre

5:00 pm: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita en Porlamar

5:00 pm: Caribes de Anzoátegui vs Leones del Caracas en La Rinconada

5:30 pm: Tiburones de La Guaira vs Cardenales de Lara en Barquisimeto

5:00 pm: Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia en Maracaibo

Domingo 19 de octubre

5:00 pm: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita en Porlamar

5:00 pm: Caribes de Anzoátegui vs Leones del Caracas en La Rinconada

5:00 pm: Tiburones de La Guaira vs Cardenales de Lara en Barquisimeto

5:00 pm: Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia en Maracaibo

Los horarios del fin de semana pueden cambiar.