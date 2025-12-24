La estrategia del despiste ha vuelto a rendir frutos dorados para Marvel Studios. Tras meses de evasivas, silencios estratégicos y desmentidos oficiales que mantenían a la prensa en vilo, el primer adelanto de Avengers: Doomsday ha despejado todas las dudas.

Proyectado exclusivamente en salas de cine para maximizar el impacto, el clip confirmó lo que millones de seguidores anhelaban: el regreso de Chris Evans a su papel icónico como Steve Rogers.

La reacción no se hizo esperar. Tanto el público presente como los críticos especializados han descrito la pieza audiovisual como un momento de altísimo impacto emocional, diseñado para apelar a la nostalgia de la «Saga del Infinito».

En las imágenes, se observa a un Rogers veterano retomando su uniforme, marcando un punto de inflexión que promete ser el pilar emocional de la nueva entrega dirigida por los hermanos Russo.

El giro que nadie vio venir

Sin embargo, el regreso no es un simple ejercicio de fan service. El adelanto reveló un giro narrativo que dejó a la audiencia atónita: la confirmación definitiva de la vida que Steve Rogers construyó junto a Peggy Carter tras los eventos de Endgame.

Lo que realmente ha sacudido los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es la mención y existencia de un descendiente, un elemento que añade una capa de complejidad inédita al linaje del héroe.

Este movimiento estratégico parece haber logrado lo impensable: eclipsar el polémico anuncio del regreso de Robert Downey Jr., quien ahora encarna al villano Doctor Doom. Al introducir la descendencia de Rogers, Marvel no solo apela al pasado, sino que redefine por completo el tablero de juego para las futuras fases de la franquicia.

El dilema del escudo

Mientras la maquinaria de marketing calienta motores —con tres avances adicionales previstos para las próximas semanas—, en la industria surge una pregunta inevitable sobre el protagonismo compartido. Se debate si la reaparición del Capitán América original restará peso a la versión actual de Sam Wilson en Doomsday, interpretado por Anthony Mackie, quien recientemente asumió el manto del superhéroe.

Lo que resulta innegable es que la dirección de los hermanos Russo ha logrado recuperar el misticismo perdido de la saga. Lo que comenzó como una simple proyección se ha transformado en un evento de escala global, devolviendo a Marvel ese aura de «evento cinematográfico» que parecía haberse desvanecido en años recientes.