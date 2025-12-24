Queen no solo ocupa un lugar privilegiado en el altar del rock por el carisma de Freddie Mercury o el virtuosismo de Brian May; ahora, también cuenta con el respaldo de la academia. Investigadores de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, han determinado mediante un análisis científico que la agrupación británica es la más pegadiza de la historia.

Este hallazgo no es una mera opinión de fanáticos, sino el resultado de aplicar una fórmula matemática diseñada para identificar los denominados «gusanos auditivos» (earworms). Estos son fragmentos musicales que se instalan en la mente del oyente y se repiten en bucle de forma involuntaria.

La ecuación del éxito

Para llegar a esta conclusión, los expertos desarrollaron una métrica que combina diversos factores psicológicos y técnicos. La fórmula establecida es:

Receptividad + (previsibilidad – sorpresa) + (potencia melódica) + (repetición rítmica x 1,5) = gusano auditivo.

Según el investigador Bede Williams, el secreto reside en la huella rítmica distintiva. Las composiciones de Queen poseen una estructura tan sólida que, incluso si se eliminara la melodía, las canciones seguirían siendo perfectamente reconocibles solo por su base rítmica.

Esta característica permite que los temas trasciendan el tiempo y las barreras generacionales.

Dominio absoluto en el ranking

El estudio arrojó una lista de las diez canciones más pegadizas del mundo, y los resultados para la banda fueron contundentes. “We Will Rock You” se alzó con el primer puesto, consolidándose como el tema más difícil de olvidar.

Por su parte, el himno de estadios “We Are The Champions” obtuvo la tercera posición, mientras que la compleja e innovadora “Bohemian Rhapsody” se ubicó en el sexto lugar.

Este predominio se explica por la capacidad de la banda para fusionar arreglos de ópera y música clásica con una producción moderna y ganchera. Queen logró crear piezas que, a pesar de su sofisticación técnica, resultan familiares y accesibles para cualquier persona.

Un legado incombustible

La investigación subraya que Queen no es solo una banda de rock o pop; es una maquinaria de precisión compositiva. Sus «fórmulas gancheras» son la razón principal por la que han sobrevivido a la pérdida de su líder y continúan llenando estadios hoy en día.

Al final, hablar de los hits de Mercury y compañía es invocar un lenguaje universal que, según la ciencia, nadie puede dejar de tararear.