El Colegio Nacional de Periodistas – seccional Ciudad Guayana, representado por su secretario general, Samuel Paredes, y el secretario de organización, Bladimir Martínez Ladera, informa a la opinión pública que únicamente las personas debidamente identificadas con carnet del CNP y de la empresa para la cual laboran están autorizadas para buscar, preparar y difundir noticias, conforme al artículo 3 de la Ley del Ejercicio del Periodismo.

Existe seria inquietud por la actuación de ciertos creadores de contenidos que interfieren en las labores exclusivas de los periodistas profesionales, tales como la edición gráfica, ilustración fotográfica, realización de entrevistas, reportajes y coordinación en medios impresos, radiofónicos, audiovisuales, agencias de noticias u oficinas de prensa.

Estas intervenciones no solo vulneran la normativa legal, sino que también obstaculizan las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), como en el caso de los primos de 15 y 17 años encontrados sin vida en el embalse de la represa Macagua.

Los directivos del CNP enfatizan que los verdaderos periodistas portan credenciales visibles de su empleador y número de inscripción en el Colegio, lo que les habilita legalmente. Aquellos que carecen de estos requisitos incurren en ejercicio ilegal del periodismo, por lo cual el CNP no asume responsabilidad alguna por sus acciones, influencias o presiones sobre procesos judiciales en curso.

Principios éticos irrenunciables

De acuerdo con el Código de Ética del Periodista Venezolano, los comunicadores que cubren fuentes de sucesos no deben interferir en investigaciones lideradas por el Cicpc y el Ministerio Público. Esto implica abstenerse de difundir información falsa, rumores no verificados, acusaciones sin pruebas o ataques que atenten contra la dignidad, el honor o la paz social.

«Un periodista debe actuar con veracidad, sensibilidad y respeto hacia las familias en casos delicados como la muerte de estos jóvenes boxeadores en Macagua, priorizando hechos confirmados por el Cicpc sobre especulaciones», afirmó Martínez Ladera.

Los profesionales del CNP seccional Ciudad Guayana reiteran su compromiso con la búsqueda de la verdad, sin sensacionalismo, detalles morbosos o hipótesis infundadas que generen pánico o revictimicen a los afectados.

Esta declaración responde a denuncias y quejas de instituciones oficiales contra individuos ajenos al Colegio, quienes distorsionan hechos recientes en la ciudad. El CNP insta a la ciudadanía a verificar credenciales y exige respeto a la labor institucional y al trabajo profesional de los verdaderos comunicadores sociales que hacen vida en la ciudad.

Lamentamos la muerte de ambos jóvenes estudiantes y deportistas, nuestras más sinceras condolencias a los familiares.