La Comisión Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Bolívar emitió hoy un pronunciamiento oficial para exigir justicia y celeridad procesal ante la trágica muerte de los jóvenes Alexander Alvarado Reyes y Ashleiker Ríos, cuyos cuerpos fueron hallados recientemente en la represa de Macagua.

El gremio de abogados instó a las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia en el municipio Caroní y en todo el estado Bolívar a iniciar una investigación transparente, técnica y exhaustiva. El objetivo primordial es el esclarecimiento total de las causas de muerte para brindar respuestas concretas a los familiares y a la colectividad.

«La ciudad entera llora la muerte de sus hijos y los vecinos reclaman una respuesta inmediata. No podemos permitir que el silencio o la incertidumbre prevalezcan ante tragedias de esta magnitud», declaró el Abogado Javier González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del gremio.

Apoyo legal y técnico para las familias

Entendiendo la vulnerabilidad de los familiares en este momento de duelo, la Comisión anunció que ha desplegado un equipo multidisciplinario para acompañar el caso; desde brindar asistencia especializada a disposición de las familias, con un grupo de abogados expertos en criminalística y derecho penal, dispuesto a acompañarlos en el proceso de esclarecimiento de este trágico caso.

Según especificó González, el propósito es brindar apoyo técnico y jurídico según las necesidades y requerimientos específicos de las víctimas indirectas. Con el compromiso de la comisión de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el debido proceso en todas las etapas de la investigación.

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la vida y la justicia, asegurando que se mantendrán vigilantes ante el desarrollo de las investigaciones por parte de los órganos competentes. A los fines de que las familias afectadas soliciten su apoyo se les insta a comunicarse con el presidente a través del siguiente correo: [email protected] (Nota de Prensa Comisión Delegada)