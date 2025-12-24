Jackson Chourio tardó un poco en entrar en calor. Llegó a su quinto encuentro de la temporada con engañoso balance ofensivo de 17-3, muy alejado de sus credenciales de bateador 20-20 en las Mayores. Pero el jardinero central de Águilas del Zulia en el encuentro de este martes, despertó con su bate para sonar de 5-5, empujar cuatro carreras y despachar el jonrón de dos carreras, que en el cierre del octavo inning le dio el triunfo 5-3 a su club sobre Caribes de Anzoátegui, en el Estadio Luis El Grande de Maracaibo.

Con esta muy importante victoria, Zulia asegura su eventual presencia en el Juego de Comodín, en el cual asistiría como dueño de casa. Sin embargo, el equipo que viajará con récord de 28-26 el próximo viernes a Puerto La Cruz para disputar serie de dos juegos con su rival de este martes, irá en pos de una victoria que le permita conquistar de modo directo, el pasaje que le permita acudir a la postemporada.

Águilas volará a la ciudad balneario, como ocupante del tercer lugar en la tabla de posiciones, a solo un juego del primer lugar compartido por Bravos de Margarita y Cardenales de Lara.

Con el juego igualado 3-3 en el cierre del octavo inning, Asdrúbal Cabrera llamó desde el bullpen a José Ramón Rodríguez (3-4), derecho cubano que funge como as de la rotación abridora de Caribes. En situación de dos outs, con Eduardo Torrealba como corredor en la inicial por corto sencillo a la derecha, Jackson Chourio entró a la caja de bateo y en conteo de 2 y 2 desapareció una slider por el jardín izquierdo para colocar la pizarra definitiva del cotejo. El perdedor Rodríguez fue el tercer brazo que desfiló por Caribes en el juego.

El pasado viernes, Jaison Chourio, hermano menor de Jackson, había sonado de 6-5 con siete carreras empujadas ante Leones del Caracas. Cuatro días después, el hermano mayor mostró con creces la casta. Se vistió de San Nicolás para darle un buen regalo a su equipo, en víspera de Nochebuena de Navidad.

Anzoátegui – que ha comenzado la undécima semana de calendario con dos reveses seguidos – ahora exhibe registro de 27-27, igualado en el cuarto lugar con Navegantes del Magallanes, su verdugo del lunes por la noche en Puerto La Cruz.

La victoria correspondió a Silvino Bracho (4-1), quien en el octavo acto fue etiquetado con su tercer salvamento desperdiciado. Fue el sexto lanzador que laboró por Águilas, trabajo combinado que arrojó respectivos holds a Henry Gómez (5), Jorgan Cavanerio (9) y Ronaldo Alesandro (7).

En un desafío desarrollado de modo impecable a la defensiva, Águilas conectó 11 imparables contra nueve de La Tribu.

Cuentagotas zuliano

Zulia inició el movimiento de carreras. En el primer inning, Jackson Chourio soltó doble a la derecha, Alí Castillo se apuntó hit por la antesala e Isaías Tejeda descargó imparable entre primera y segunda para remolcar la primera anotación del encuentro.

Un tramo más tarde, Angelo Castellano empezó con doble a la derecha, Eduardo Torrealba lo movió a la antesala por rastrero por la inicial y Jackson Chorio lo remolcó con inatrapable a la derecha para aumentar a 2-0 la diferencia.

En el cierre del cuarto, las cosas se pusieron 3-0. Eduardo Torrealba despachó triple a la derecha y Jackson Chourio lo puso en el plato con otro cohetazo a la derecha. En esta entrada explotó el abridor Eduardo Salazar.

Despertar indígena

Caribes se acercó 3-2 en el inicio del quinto episodio. Luego de dos outs, Leonel Valera sonó sencillo al centro y Antonio Piñero lo impulsó con doble a la izquierda para luego anotar con imparable de Herlis Rodríguez a la izquierda.

En la parte alta del octavo, La Tribu igualó 3-3 y dejó las bases llenas. Hernán Pérez recibió boleto de parte de Ronaldo Alesandro y robó la intermedia. Balbino Fuenmayor se ponchó, pero Diego Infante ligó sencillo al centro para dejar corredores en los ángulos exteriores. Silvino Bracho rescató a Alesandro y fue saludado por imparable remolcador de Jesús Sucre al centro.

En el cierre del capítulo, llegaría el decisivo jonrón de dos carreras de Jackson Chourio para decretar el triunfo zuliano.

Ecos del triunfo

Lipso Nava y Jackson Chourio, comparecieron frente a los micrófonos del circuito radial de Águilas. El jardinero también dio sus impresiones al canal televisivo 1Baseball Network.

“Momento muy importante para el equipo. La entrega de este equipo es inmensa”, expresó el mánager zuliano. “Estoy cansado de ver todas las noches tantas inconsistencias en las sentencias de bolas y strikes. No le dije nada pesado al árbitro principal, pero aun así me expulsó (Leo Nieves). La batalla será dura en Puerto La Cruz. Antes me comeré tranquilo mis hallacas”, agregó.

“Muy emocionado por lo hecho hoy. Agradecido con Dios. Ahora espero los juegos en Puerto La Cruz”, apuntó el jardinero grandeliga. “Busqué un buen pitcheo y me salió el jonrón de la victoria. Vi que el lanzador Rodríguez (José Ramón) usaba la slider y salí a buscarla. Debo ver muchos videos porque hay varios jugadores que no conozco y a este pitcher lo enfrentaba por primera vez. Lo grande fue que conecté el batazo ante mi familia”, expresó el indiscutible héroe de la victoria.

Lo que viene

Caribes y Águilas seguirán su pleito durante jueves y viernes, pero en el Estadio Alfonzo “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Serie de dos juegos, en la que ambos clubes procurarán su pase directo al Round Robin.