El excandidato presidencial Henrique Capriles asegura la oposición debe agruparse en un movimiento más amplio, policlasista, que responda a los intereses de una sola clase social, al tiempo que advirtió sobre un grupo de «enchufados», tanto en el gobierno como en la oposición.

En entrevista con el periodista Vladimir Villegas, Capriles destaca que esa parte de la oposición venezolana muestra desinterés con la pobreza del país, por lo que ha fortalecido al gobierno y erosiona y fragmenta cada vez más a la oposición.

Asimismo expresó que «desde el gobierno hay mucha indolencia, este gobierno le dio la espalda hace rato a los venezolanos. Tenemos que ser la voz de los 3 millones de pensionados. Hay mucha gente pasándola mal, y quedarnos pegados en el tema de la mecánica política es desconocer lo que está pasando en el país».

«Todos los venezolanos queremos un país que no tenga conflictos internacionales, sanciones, ahora… el responsable de qué el país esté cómo está, es Maduro. Vivimos con un monstruo que un día se comporta de una manera, y un día de otra, es una dictadura deforme», agregó.

También aseguró que, «este año inició con un país en la calle, el bolívar ha caído en lo que va de año en casi 40%, parece indetenible la devaluación».

«El gobierno usa la sanciones de excusa, pero los que hemos venido viendo esto desde hace tiempo, sabemos que esto no es la raíz de la sanciones, la crisis venezolana no viene de cinco años para acá, son siete años consecutivos», expresó.

«El gobierno siempre se va a amarrar de cosas para no asumir su responsabilidad, yo no he visto a Maduro dándole la cara a los maestros, a los trabajadores. Agarran cualquier cosa para tapar el fracaso».

Capriles opinó que, «este es un gobierno que fracasó. Hasta la autoestima de venezolano golpeó nuestra bandera. Este gobierno convirtió a Venezuela en el país más corrupto del mundo, con la inflación más alta del mundo, con el peor salario del mundo, el país con la mayor desigualdad de la región».

«En este país los pobres no tienen a nadie que los defienda, yo no nací en un barrio, pero son mi causa. Si la revolución hubiese sido buena, después de la bonanza petrolera, por qué un pensionado hoy gana cinco dólares», agregó.

«Yo veo diputados en la Asamblea Nacional que dicen ser opositores, que aplauden más duro que los propios diputados del gobierno. Yo no los veo interviniendo para defender el pueblo», aseguró.

En cuanto a Diosdado Cabello aseguró que, «Diosdado ha perdido mucho poder en el gobierno, Maduro le ha quitado poder. Diosdado paga su frustración todos los miércoles con nosotros».

En relación a quienes consideran que se percibe una cierta lejanía de la población hacia la política Capriles opinó, «no siento que el sentimiento de cambio se haya perdido en el país, todo lo contrario. En la inmensa mayoría el sentimiento de cambio está intacto, dicen que la gente se desconectó de la política. Este país estaba intoxicado de la política, a todas horas se hablaba de política, fuera de lo normal. Al gobierno le interesa que la gente se vuelva apática con la política, porque ellos están en el poder».

En cuanto a la candidatura de Benjamin Rausseo Capriles afirmó que «sería interesante preguntarle a Benjamin Rausseo, ¿dónde estaba él en todos estos años de lucha? Cuando los maestros estaban en la calle, cuando la gente estaba en la calle, ¿dónde estaba?».

«Dicen que el gobierno está más fuerte, y no es así, es la oposición quien está más débil. La solución es entre venezolanos, La Comunidad Internacional nos puede ayudar a buscar una solución, pero entendiendo qué los actores internacionales tienen que oír a los actores que estamos aquí».

«Estamos en una moneda donde una cara es el gobierno, y otra cara es un sector de la oposición quienes se alimentan de la confrontación».

«Hoy se puede subir el sueldo, aquí no hay bloqueo, aquí se sigue vendiendo petróleo. Vimos cómo llegaron camionetas al país, es un tema de prioridades».