El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.

Juan 10:10 NVI

https://bible.com/bible/128/jhn.10.10.NVI

Jesucristo explica en el pasaje de hoy que el ladrón cuando viene tiene un único objetivo, robar, matar y destruir, mientras que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia.

Previo al pasaje en referencia siendo día sábado el Señor había sanado a un ciego de nacimiento, los fariseos investigaban el caso y deseaban juzgar a Jesús por lo realizado.

Cristo no se deja embaucar por los fariseos, y explica que solo Él da vida en abundancia. No hay nadie más que pueda ser el Camino, la Verdad y la Vida, solo Jesucristo pudo vencer a la muerte y pagar el precio por nuestros pecados para que seamos vivificados en Él. ¡Jesucristo es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas jamás!

Pr. José N. Corrales

