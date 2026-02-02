Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a Frederick Wladimir Peñaloza Quintero, de 18 años, y Engelbert Alexander Rodríguez Rodríguez, de 50 años, señalados como autores materiales del homicidio de Carlos Adrián Milano Sandoval, un adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el pasado 24 de enero en Guigue, perteneciente al municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.

El móvil del crimen fue venganza, derivada de rencillas personales entre los detenidos y la víctima, a quien ya habían amenazado de muerte previamente. Según investigaciones, el menor poseía fotos y vídeos íntimos de los homicidas, lo que motivó las intimidaciones.

El día de los hechos, los sujetos abordaron a Carlos Adrián mediante engaños y lo trasladaron a un lugar solitario. Allí lo sometieron, lo asfixiaron con una sábana hasta que perdió el conocimiento y, finalmente, obstruyeron sus vías respiratorias con tierra, causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, huyeron del sitio a toda velocidad.

Los criminales fueron detenidos en las últimas horas y puestos a disposición de la Fiscalía 22° del Ministerio Público, para que determinen las medidas a seguir en el marco del debido proceso. Las autoridades continúan las pesquisas para esclarecer detalles adicionales del caso.