El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel consolidó su hegemonía en la escena musical global tras alzarse con dos gramófonos dorados en la edición 68 de los Premios Grammy.

Con estos galardones, el maestro alcanza la cifra de nueve estatuillas en su trayectoria.

La gala también consagró a Kendrick Lamar, quien lideró la noche con cinco premios, y marcó un hito histórico para la música latina con Bad Bunny convirtiéndose en el primer artista en ganar el codiciado álbum del año con una producción íntegramente en español.

Dudamel triunfó en dos de sus tres nominaciones: Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio Clásico por la obra ‘Ortiz: Yanga’.

Este proyecto, realizado junto a la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Máster Chorale, celebra su fructífera alianza con la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

Pese a no obtener el premio a Mejor Interpretación Orquestal, la crítica volvió a rendirse ante su maestría para dotar de sensibilidad y rigor a las composiciones contemporáneas.

El músico venezolano no asistió al evento para ofrecer su respectivo discurso de agradecimiento. No obstante, un colega anglosajón y la compositora mexicana Gabriel Ortiz, autora de la mencionada obra, recibieron el galardón por Dudamel.

Lista de los ganadores

Álbum del año: ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny.

Grabación del año: ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año: ‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Mejor nuevo artista: Olivia Dean.

Productor del año de música no clásica: Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica: Amy Allen.

Álbum vocal de pop: ‘Mayhem’ – Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual: ‘Messy’ — Lola Young.

Interpretación de pop en dúo o grupo: ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Álbum de música urbana: ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

Mejor grabación de dance pop: ‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional: ‘A Matter of Time’ — Laufey.

Álbum de rock: ‘Never Enough’ — Turnstile.

Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar.

Video musical: ‘Anxiety’ — Doechii.

Mejor álbum de teatro musical: ‘Buena Vista Social Club’.

Portada de disco: ‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Álbum de pop latino: ‘Cancionera’ — Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana): ‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

Álbum de jazz latino: ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo: ‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Álbum de música latina tropical: ‘Raíces’ — Gloria Estefan.

Interpretación de música global: ‘EoO’ — Bad Bunny.