La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo el zarpe del buque Chrysopigi Lady con la primera carga de gas licuado de petróleo (GLP) del país, un hito histórico para la estatal PDVSA pese a sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019.

«Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo», escribió Rodríguez en Telegram, acompañada de trabajadores de PDVSA. No precisó el destino de la exportación ni detalles del acuerdo comercial suscrito hace dos semanas, el 16 de enero.

Venezuela venía gestionando esta exportación de GLP durante meses, en un contexto de reformas para revitalizar el sector hidrocarburos. El jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, que abre la participación privada y extranjera en exploración, extracción, transporte y almacenamiento.

La nueva ley permite resolver conflictos mediante mediación o arbitrajes internacionales, incentivando inversiones en momentos clave: tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por un ataque militar de EE. UU., y un reciente acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares para ventas de petróleo bajo tutela estadounidense, según declaraciones del presidente Donald Trump.