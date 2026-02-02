El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda llamó este domingo a movilizaciones masivas el próximo martes 3 de febrero en Bogotá, con el fin de «acompañar» al presidente Gustavo Petro durante su reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El encuentro busca recomponer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, tensionada por desencuentros en migración, narcotráfico y Venezuela.

«Quiero invitarles a que salgamos el día 3 para acompañar al presidente», expresó Cepeda, del Pacto Histórico, durante un acto político en Zipaquirá (Cundinamarca), cuna política de Petro desde los años 80. El mandatario viaja este domingo a Washington para esta primera cita con Trump, marcada por roces como la negativa de Petro en enero de 2025 a recibir vuelos con migrantes desde EE. UU. por «trato indigno».

Las tensiones escalaron con diferencias en la lucha antidrogas y las acciones estadounidenses en Venezuela, como los ataques del 3 de enero en Caracas que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Cepeda, líder en encuestas para las presidenciales del 31 de mayo, aprovechó la convocatoria para rechazar el «bloqueo» del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su candidatura y la consulta del 8 de marzo, así como una posible decisión judicial contra el salario mínimo, elevado un 23,7% a dos millones de pesos (unos 545 dólares).

La marcha del martes también defenderá logros del Gobierno, en un contexto electoral clave donde la izquierda busca unidad. Autoridades bogotanas monitorean las concentraciones para garantizar orden público.