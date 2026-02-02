El Clan del Golfo, mayor banda criminal de Colombia, informó la muerte por ahogamiento de su segundo líder, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, en un río del departamento de Córdoba. El hecho ocurrió cuando la embarcación en que se movilizaba con su esquema de seguridad volcó en el río Esmeraldas, municipio de Tierralta, según comunicado del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido por EFE.

Sánchez Sánchez, uno de los hombres más poderosos del Clan, acumulaba antecedentes por narcotráfico, homicidios, concierto para delinquir y control de economías ilegales, además de articular rutas de cocaína por el Caribe y noroeste. Se desplazaba para «actividades pedagógicas» relacionadas con el ingreso de integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía, vigentes hasta diciembre de 2026 como parte de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.

Estas ZUT, acordadas en Doha desde septiembre de 2025 con aval de Catar, España, Noruega y Suiza, suspenden capturas por extradición y cuentan con monitoreo de la MAPP/OEA. Heredero de las AUC desmovilizadas en 2006, el Clan —con más de 9.000 miembros según la Fundación Ideas para la Paz— financia sus operaciones vía narcotráfico, extorsión y minería ilegal, pese a su designación como terrorista por EE. UU. desde diciembre pasado.

Tras la extradición de ‘Otoniel’ en 2021, el mando quedó con ‘Chiquito Malo’, mientras ‘Gonzalito’ era eje de la estructura central. La muerte se da en tensiones diplomáticas por narcotráfico, en un año donde los grupos armados ilegales crecieron 23,5% a 27.000 integrantes. Autoridades investigan el incidente.