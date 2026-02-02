Miembros de la comunidad venezolana en Perú realizaron este domingo la Caminata Cívica por Venezuela en la avenida Arequipa de Lima, exigiendo la excarcelación de todos los presos políticos, elecciones libres y transparentes, y el fin de la injusticia tras la detención de Nicolás Maduro a inicios de enero por operación militar de Estados Unidos.

Convocada por la Unión Venezolana en Perú y otros colectivos, la marcha llegó hasta la embajada venezolana —cerrada desde el quiebre de relaciones por el reconocimiento peruano a Edmundo González como ganador de las presidenciales 2024—. «No olvidamos a los nuestros, no aceptamos la injusticia como normalidad y seguimos exigiendo una Venezuela libre», afirmó el Comando con Venezuela-Perú.

Manifestantes como Richard José Briceño demandaron depurar el sistema electoral corrupto para elecciones justas, predijeron victoria de María Corina Machado y exigieron juicios por lesa humanidad contra la cadena de mando chavista, rechazando la amnistía general de Delcy Rodríguez sin rendición de cuentas. Joana, residente hace 8 años, pidió destruir El Helicoide —»centro de terror»— y libertad total para escapar de la miseria que impulsó la diáspora.

William León, brigadista de la Unión Venezolana, urgió a la cúpula chavista a ceder paso a un gobierno participativo con oportunidades iguales y amnistía para quienes la necesiten. Recientemente, Perú confirmó la liberación de cuatro connacionales presos en Venezuela, en un contexto de transición post-Maduro marcada por confianza en acciones de Donald Trump.