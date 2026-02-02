El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida la amenaza de atacar Irán si no acepta un acuerdo nuclear que impida su desarrollo armamentístico atómico. Sus declaraciones responden al líder supremo Alí Jamenei, quien advirtió que un ataque estadounidense provocaría una guerra regional.

«Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no, descubriremos si tenía razón o no», afirmó Trump ante la prensa.

Las tensiones escalaron el año pasado con negociaciones rotas tras el bombardeo ordenado por Trump a tres instalaciones nucleares iraníes en junio, y en enero por la represión gubernamental a protestas masivas —con miles de muertos según derechos humanos—. Trump respaldó a manifestantes y prometió ayuda «en camino».

UU. reforzó su presencia con el portaaviones USS Abraham Lincoln, tres destructores de misiles guiados y miles de soldados adicionales en el Golfo Pérsico, listos para actuar ante cualquier desacuerdo nuclear.